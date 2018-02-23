За два місяці в Марганці відкрили вже три амбулаторії сімейної медицини

23 лютого в Марганці відбулося урочисте відкриття амбулаторії сімейної медицини № 5, яка розташувалася в приміщенні колишнього дитячого санаторію в районі Північного кварталу. Головний лікар Марганецького центру первинної медико-санітарної допомоги Ірина Чичика розповіла, що цей підрозділ ЦПМСД обслуговуватиме 10 тис. марганчан, з яких 1,5 тис. осіб – діти.

Прийом у амбулаторії вестимуть лікарі Наталія Калашник, Ніна Скоробагатько та Дмитро Петренко, яким допомагатимуть 7 медичних сестер. У приміщенні розмістилися кабінети долікарського прийому, щеплень, маніпуляційний, ЕКГ та інші, згідно з графіком проводитиметься й збір аналізів. Заплановане й відкриття аптеки. Лікарі оснащені ліками для надання невідкладної допоги.





Привітали мешканців мікрорайону й медпрацівників з важливою подією міський голова Олена Жадько та депутат Марганецької міської ради Ольга Крапивна.





За два місяці це вже третя амбулаторія, яку відкрили в різних мікрорайонах Марганця. Не зважаючи на те, що медична реформа на Дніпропетровщині розпочалася з 2010 року, раніше всі амбулаторії сімейної медицини в Марганці розташовувалися в одному приміщенні. Сьогодні місто йде в ногу з часом. Місцева влада докладає багато зусиль, щоб створити зручні умови для роботи медперсоналу та відвідувачів.