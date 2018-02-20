21 лютого - Міжнародний день Рідної Мови

Для тех кто ЗА закрытие задам один лишь вопрос чем отличается "Никопольская Правда" от, к примеру, газеты "Репортер"?

На мой взгляд отличается по трем позициям:

- Репортер НЕ дотируется с бюджета

- У Репортера НЕТ обязательств печатать "регуляторку" (т.е. всякий шмурдяк от исполкома)

- В Репортере корреспонденты РАБОТАЮТ



А теперь ответьте если убрать обязательства печатать "гегуляторку" (или хотя бы снизить до минимума) сменить стиль подачи информации от "Славься Отечество" на более объективное и читаемое Никопольчанами + заставить РАБОТАТЬ редакционный коллектив + оставить дотации но направлять их не на зарплаты бездельникам, не на погашение коммуналки и других хоз расходов - а только на развитие издания. Какую мы увидим Никопольскую Правду буквально через пол года? Через год, полтора она выйдет на самоокупаемость, а далее будет только развиваться.



Но не думаю что это возможно при сегодняшней БАРЫЖЬЕЙ власти которая настроена только на разрушения в НАШЕМ городе. Посмотрите есть ли хоть один номер издания или выпуск программы "Никополь Сегодня" где показана реальная обстановка в городе, а не сплошное прославление воришек разных мастей. Потому ее ни кто не читает и не смотрит программу, кроме тех кому поются оды. А это хотят Никопольчане? Вы их спрашивали?