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События

21 лютого - Міжнародний день Рідної Мови

 

21 лютого у світі, починаючи з 2000 р., щорічно відзначають Міжнародний день рідної мови. Про підтримку мовного та культурного різноманіття і багатомовності було оголошено під час ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила у жовтні – листопаді 1999 року в Парижі.


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  • Категория: События
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:09Просмотров: 96 Комментариев: 0
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