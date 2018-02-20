Нікопольскі націоналісти вшанували пам'ять героїв Революції Гідності
20 лютого активісти «Студентської Свободи», спільно з НВР «Правий Сектор», козацькою організацією «Затопська Січ» та громадською спілкою «Асоціація Учасників Бойових Дій Нікопольщини» провели історичну реконструкцію приурочену вшануванню героїв Небесної Сотні.
На заході грала патріотична музика, демонструвались світлини та відеокадри з тих лютневих подій. Люди прийшовши на захід мали змогу послухати очевидців тих подій та згадати жертовність полеглих.
Після заходу активісти пройшлись смолоскипним маршем вулицями міста.
«Вогонь який ми з собою несемо тотожний до вогню в наших серцях, цей вогонь уособлює пам’ять за загиблими, цей вогонь загартовує нас до незламності в боротьбі»,- коментує керівник Нікопольского міського осередку «Студентської Свободи» Данило Кононюк
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