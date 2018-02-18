За умисне вбивство зловмисник отримав 12 років позбавлення волі
Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 41-річного чоловіка за вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).
Встановлено, що в березні місяці 2015 року між зловмисником та чоловіком виник конфлікт, у ході якого останній виказав образи в бік винуватця. Після чого, засуджений, озброївшись обрізом мисливської рушниці, направився на підприємство, де працював потерпілий та зайшовши до приміщення офісу здійснив один постріл в область черева. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.
Нікопольською місцевою прокуратурою забезпечено підтримання державного обвинувачення в суді та доведено вину чоловіка в повному обсязі.
Суд, врахувавши принципову позицію державного обвинувача, призначив зловмиснику покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури В. Жур
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