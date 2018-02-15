Нікопольська міська рада: З сьогоднішнього дня вартість проїзду становить 5 гривень

У зв’язку зі значним зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні ресурси виникла необхідність приведення тарифів у сфері перевезень автомобільним транспортом до економічно обґрунтованого рівня.



Так, згідно рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 14.02.2018 року встановлено тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі 5 гривень за разовий проїзд одного пасажира.





Для школярів в учбові дні проїзд залишився на рівні 2 гривні.





Нікопольська міська рада