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Информация

Нікопольська міська рада: З сьогоднішнього дня вартість проїзду становить 5 гривень

У зв’язку зі значним зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні ресурси виникла необхідність приведення тарифів у сфері перевезень автомобільним транспортом до економічно обґрунтованого рівня.

 
Так, згідно рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 14.02.2018 року встановлено тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у розмірі 5 гривень за разовий проїзд одного пасажира.


Для школярів в учбові дні проїзд залишився на рівні 2 гривні.


Нікопольська міська рада

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  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 11:32Просмотров: 472 Комментариев: 0
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