Картка марганчанина –цікавий проект і ми докладемо максимум зусиль, щоб він запрацював у нашому місті

В Марганці розпочато підготовчий процес до запровадження в дію електронної картки марганчанина, котра надає додаткові можливості для соціальної підтримки містян, а також корисної взаємодії між жителями, представниками місцевого самоврядування, підприємцями тощо.





Новація викликала багато запитань серед містян, які ми адресували заступнику міського голови Андрію Приймаку.





- Андрію Вікторовичу, днями Ви побували в місті Вознесенську, де ознайомилися з роботою даного проекту. Які отримали враження від поїздки?





- 5 лютого за дорученням міського голови Олени Жадько ми відвідали Вознесенськ Миколаївської області з метою вивчення досвіду щодо запровадження картки вознесенця з подальшим запровадженням у нашому місті картки марганчанина. Усього в цьому місті з населенням близько 35 тис. осіб вже видано 16 тис. карток. Тож майже половина жителів Вознесенська користуються можливостями, які надає проект.

Ми поспілкувалися з міським головою, фахівцями, які причетні до роботи проекту, а також безпосередньо тими, заради кого діє програма – вознесенцями. Поїздка мене ще раз переконала, що це дуже цікавий проект і ми докладемо максимум зусиль, щоб він запрацював у нашому місті.



- Які переваги можна отримати від запровадження картки?



- Вознесенці, які мають цю картку, отримують соціальну підтримку, в першу чергу, в двох важливих сферах – медицині та пасажироперевезеннях. А представникам місцевого самоврядування вона надає можливість підрахувати кількість представників пільгових категорій й надавати соціальну підтримку контрольовано.





Що стосується перевезення пасажирів, то в маршрутках у Вознесенську стоять зчитувальні пристрої, які фіксують інформацію з картки й на спеціальному планшеті водій одразу бачить, чи користується людина пільгами. Таким чином пасажири пенсійного віку мають можливість отримувати часткову компенсацію вартості проїзду. Для них за наявності картки він коштує 2 грн, в той час як для інших пасажирів – 5 грн.

А управління транспорту міської ради в режимі реального часу спостерігає за ситуацією з перевезенням пасажирів та пасажиропотоком.

Також картка містить інформацію, яка стає у нагоді при зверненні людини до лікувального закладу.





Є й інші можливості для власників картки. Наприклад, знижки 2-5% в торгових точках підприємців, зареєстрованих на території міста.

Таким чином можна взаємодіяти з будь-якими іншими сервісами. Сьогодні вознесенці вже працюють над тим, щоб запровадити фіксацію відвідування дітьми закладів освіти. При цьому планується, що батькам надходитиме sms-повідомлення про те, коли дитина прийшла до школи та коли пішла дододому.





- Що в Марганці вже зроблено для запровадження картки?



- Наприкінці грудня на засіданні виконавчого комітету затверджено положення про електронну пластикову картку «Карта Марганчанина». На останній сесії міської ради проект частково профінансований. Спочатку на робочих місцях сімейних лікарів буде встановлена відповідне обладнання та програмне забезпечення, яке дозволить наповнювати даними майбутні картки. Після цього картки можна буде отримувати. У Вознесенську цю місію довірили сімейним лікарям. Так плануємо зробити й у Марганці.

На наступному тижні ми отримаємо програмне забезпечення та в тестовому режимі спробуємо розпочати його використання.

Джерело: marganets-rada