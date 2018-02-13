Графік прийому громадян у Нікопольській місцевій прокуратурі
Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено ст. 40 Конституції України.
Відповідно до вимог галузевого наказу робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку.
Прийом громадян у Нікопольській місцевій прокуратурі проводиться без попереднього запису щодня, крім вихідних.
Графік
прийому громадян у Нікопольській місцевій прокуратурі
Адреса: вул. Патріотів України, 174, м. Нікополь, 53207
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