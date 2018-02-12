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На России

О "вежливых человечках" Путина из террористической группы ГРУ ГШ МО РФ "Вагнер" (Осторожно! Видео содержит сцены убийств)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ф.Клинцевич (старший инструктор политотдела по специальной пропаганде в 345-м опдп 40-й армии, занимавшийся криминалом в Афганистане [по словам его жены Ларисы] ) сделал новое громкое заявление. Он отметил, что при всем объеме вооружения США не в состоянии реально вести боевые действия и в прямом столкновении с Россией продержаться неделю.

 

Американцы не поверили военному преступнику и решили опровергнуть его домыслы. Опровергали на "вежливых человечках" Путина из террористической группы ГРУ ГШ МО РФ "Вагнер" в Сирии.Общие потери России составили до 90% всей техники и 70-80% живой силы.


Американские военные вышли из поединка без потерь. Как примерно это происходит можно оценить по видеоролику ниже:



***Осторожно! Видео содержит сцены убийств. Запись сделана с тепловизионного прицела вертолета огневой поддержки МН-60L (США).

Андрей В. Кратов

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  • Категория: На России
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:03Просмотров: 405 Комментариев: 1
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      Виктор Артеменко (Сегодня, 13:24)
      Администраторы | Offline
      И просто к слову:

      ПОЧЕМУ УПАЛ АН-148? КТО ВИНОВАТ?

      https://youtu.be/icxR3jISs2o

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 278

      Коментариев: 1 736

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