О "вежливых человечках" Путина из террористической группы ГРУ ГШ МО РФ "Вагнер" (Осторожно! Видео содержит сцены убийств)
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ф.Клинцевич (старший инструктор политотдела по специальной пропаганде в 345-м опдп 40-й армии, занимавшийся криминалом в Афганистане [по словам его жены Ларисы] ) сделал новое громкое заявление. Он отметил, что при всем объеме вооружения США не в состоянии реально вести боевые действия и в прямом столкновении с Россией продержаться неделю.
Американцы не поверили военному преступнику и решили опровергнуть его домыслы. Опровергали на "вежливых человечках" Путина из террористической группы ГРУ ГШ МО РФ "Вагнер" в Сирии.Общие потери России составили до 90% всей техники и 70-80% живой силы.
Американские военные вышли из поединка без потерь. Как примерно это происходит можно оценить по видеоролику ниже:
***Осторожно! Видео содержит сцены убийств. Запись сделана с тепловизионного прицела вертолета огневой поддержки МН-60L (США).
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