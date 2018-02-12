Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ф.Клинцевич (старший инструктор политотдела по специальной пропаганде в 345-м опдп 40-й армии, занимавшийся криминалом в Афганистане [по словам его жены Ларисы] ) сделал новое громкое заявление. Он отметил, что при всем объеме вооружения США не в состоянии реально вести боевые действия и в прямом столкновении с Россией продержаться неделю.

Американцы не поверили военному преступнику и решили опровергнуть его домыслы. Опровергали на "вежливых человечках" Путина из террористической группы ГРУ ГШ МО РФ "Вагнер" в Сирии.Общие потери России составили до 90% всей техники и 70-80% живой силы.





Американские военные вышли из поединка без потерь. Как примерно это происходит можно оценить по видеоролику ниже:









***Осторожно! Видео содержит сцены убийств. Запись сделана с тепловизионного прицела вертолета огневой поддержки МН-60L (США).

Андрей В. Кратов