Пчелы против меда? В Никополе, за закрытыми дверями без доступа прессы но с участием городского головы, обсудили антикорупционную программу

В Украине стартовала антикоррупционная инициатива Европейского Союза в сотрудничестве с Данией. Программа рассчитана на три года, ее бюджет — 16 миллионов евро.

Об этом Информатору сообщили в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине EUACI. Инициатива будет способствовать привлечению обычных жителей и СМИ к антикоррупционной деятельности. Отмечается, что для поддержки общественности предусмотрены гранты.





Еврокомиссар Йоханнес Хан подчеркнул, что ЕС начинает масштабную инициативу по противодействию коррупции и ожидает от Украины эффективной работы в этом направлении. Целью антикоррупционной инициативы является усиление деятельности новосозданных антикоррупционных институтов и укрепление внешнего контроля за процессом реформирования Верховной Рады, гражданского общества и медиа. Отмечается, что к инициативе привлечены профессиональные специалисты, которые имеют опыт в борьбе с коррупцией в Литве, Грузии и Украине.





Программа EUACI рассчитана на три года и имеет бюджет 16 миллионов евро. Вклад Европейской комиссии на ее работы составляет 15 миллионов евро, правительство Дании выделило 1 миллион 34 тысячи евро, — сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины.





7 февраля в Никопольском городском совете планировали провести встречу-обсуждение на тему: «Возможность привлечения Никополя к программе «Антикоррупционная инициатива ЕС» в качестве «Города Добродетели» (с участием городского головы). В назначенное время и в назначенном месте участников обсуждения не оказалось. Позже выяснилось, что встреча прошла за закрытыми дверями без доступа прессы.





Начальник отдела международного сотрудничества и развития Сергей Дорошенко пояснил, что это первое знакомство и первый шаг и что не стоит пугать европейских партнеров, которые не привыкли к нашему «напору». А также добавил, что когда будет официальная информация, согласованная с ЕС, она появится на сайте городского совета и с ней можно будет ознакомиться.





Для сравнения, 6 февраля в одном из городов Украины — Мариуполе, презентовали антикоррупционную инициативу ЕС. Уже стало известно, что Мариуполь – шестой по счету город, который посетили представители EUACI и рассматривают как возможный для сотрудничества. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал гостям и журналистам об уже внедренных в этом направлении электронных сервисах и программах, упрощающих доступ мариупольцев к услугам и информации.





Источник: Информатор