На Запоріжжі юнак витягнув з під криги 70-річного дідуся (відео)

У затоці між селищами Приморське та Малокатеринівка у Запорізькій області юнак Олег Ліпатов ризикував власним життям заради порятунку односельця. 70-річний Микола Рубан вже подумки прощався з життям, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Кілька десятків метрів хлопець повз по тонкій кризі після того, як пробіг півтора кілометра від того місця, де рибалив. Олег каже, що почув крики про порятунок, тому на ходу зателефонував до ДСНС. Чекати прибуття працівників служби було ніколи – дідуся юнак витяг уже ледь притомного. "Було страшно, але стан афекту – якось не думав про це", - зізнався він.



Рятувальники приїхали, вже коли Олег на березі відігрівав постраждалого біля багаття. Нині врятований Микола Петрович удома та розповідає, що провалився, бо не зважив на потепління. "Сонечко було, лід крихкий – але ні, скоріше треба додому", - пояснив він причину того, що опинився на кризі. Пана Миколу дивує та обурює реакція інших людей, про котру йому й соромно згадувати. "Ось ті люди, що стояли на березі та мовчки дивилися. Це презирство. Я б не пройшов повз ніколи", - пояснив він.









Свого рятівника Рубан називає героєм. "Молодець, я його сердечно дякую – він урятував, він мій янгол-охоронець. Кричав я хвилин 15, а то й 20 у воді, уявіть собі. Дякуючи цьому хлопцю я вдруге на світ народився", - каже чоловік.

Кореспондент ТСН Тетяна Фруктова