Стало известно, за сколько отремонтируют трассу Никополь — Днепр

Правительство Украины утвердило перечень автомобильных дорог государственного значения, которые в 2018 году отремонтируют. В этом списке указан участок дороги Никополь — Днепр. На его ремонт из бюджета выделят 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на Правительственный портал. Финансирование дорог государственного значения осуществят согласно программе развития.





Общий объем финансирования украинских дорог составляет 6,6 миллиона гривен. Благодаря чему в эксплуатацию введут 492,7 километра дорог и 3 696 погонных метра мостов.





Работы по строительству и реконструкции дорог планируют провести на сумму 531,8 миллиона гривен. На капитальный ремонт потратят 1 260,1 миллиона гривен. Текущий и средний ремонт автодорог выполнят на сумму 4 808,2 миллиона гривен.





Среди основных транспортных направлений Украины, которые подлежат ремонту, в списке, утвержденном Кабмином, указан объект Н-11 Днепр — Николаев на участке дороги Днепр — Никополь, который отремонтируют за 50 миллионов гривен.





Информатор

Алена Радченко