Увага! Внаслідок пошкодження ліній зв’язку тимчасово не працюють телефонні лінії 101 та 104

Вывод: воспитанием личных собак надо упорно заниматься! Или же не считать их личными. Пример: у нас во дворе живут 3 собаки, которые не дают мне прохода. Я не считаю их своими собаками, но у них на этот счёт, вероятно, своё мнение. Поэтому сходить в магазин или аптеку - проблема, не все же адекватно воспринимают лежащих на пороге заведения собак. Пытался обмануть - заходил в учреждение с одной стороны, а выходил через запасный выход, так, сучьи дети, ждут до поздней ночи возле тех дверей, куда я зашел! Приходилось идти забирать, не до утра же им лежать... Поэтому считаю: проблема собаки-потеряшки кроется или в самой собаке, или в хозяине.