Информация
Увага! Внаслідок пошкодження ліній зв’язку тимчасово не працюють телефонні лінії 101 та 104
Увага! Інформація відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Нікопольської міської ради.
Внаслідок пошкодження ліній зв’язку тимчасово не працюють телефонні лінії 101 та 104. У разі виникнення пожеж або інших НС, телефонуйте за номером 112 або 5-12-60, у випадку порушень роботи систем газопостачання - 099 791 50 62.
Наразі роботи щодо відновлення зв’язку тривають.
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.