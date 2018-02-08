Марганчани переймають досвід Вознесенська для запровадження іменної картки жителя міста
Заступники міського голови Марганця Андрій Приймак та Леся Дуплій 5 лютого відвідали з робочим візитом місто Вознесенськ Миколаївської області з метою запозичення досвіду роботи «Картки вознесенця», щоб запровадити цю новацію на території Марганця.
Міський голова Вознесенська Віталій Луков ознайомив нашу делегацію з основними перевагами проекту, озвучив його вартість та запросив на презентацію роботи складових «картки» безпосередньо на місцях. Марганчани відвідали КУ «Вознесенська центральна районна лікарня» та проїхались на маршрутному таксі № 22 «Ринок-Лікарня», де встановлено апаратуру для зчитування «Картки вознесенця».
Отриманні під час поїздки знання та досвід допоможуть здійснити початкові кроки до впровадження «Картки марганчанина».
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