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город Марганец

Марганчани переймають досвід Вознесенська для запровадження іменної картки жителя міста

Заступники міського голови Марганця Андрій Приймак та Леся Дуплій 5 лютого відвідали з робочим візитом місто Вознесенськ Миколаївської області з метою запозичення досвіду роботи «Картки вознесенця», щоб запровадити цю новацію на території Марганця.

 

Міський голова Вознесенська Віталій Луков ознайомив нашу делегацію з основними перевагами проекту, озвучив його вартість та запросив на презентацію роботи складових «картки» безпосередньо на місцях. Марганчани відвідали КУ «Вознесенська центральна районна лікарня» та проїхались на маршрутному таксі № 22 «Ринок-Лікарня», де встановлено апаратуру для зчитування «Картки вознесенця».


Отриманні під час поїздки знання та досвід допоможуть здійснити початкові кроки до впровадження «Картки марганчанина».

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  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:55Просмотров: 209 Комментариев: 0
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