Спасибо за "Зеркало" на дорогах (видео)

Что ни говорите, а зима этого года довольно щадящая, и особенно для тех кто называет себя - "Мы власть". Ведь даже с маленькими капризами природы, люди привыкшие только обворовывать бюджет, справиться уже не в состоянии.

Те кто сегодня утром добирался на работу смогли это оценить. Почему так? Скажу свое мнение. Да потому что б посыпать дороги директору ГорАвтодора должна быть дадена команда "С Верху". То есть все должны быть при деле. Пошел снег - Савченко (дир.ГорАвтодора) звонит (нач. ЖКХ) Зинченко, Зинченко - (зам.головы по ЖКХ) Тыхенко, Тыхенко - городскому голове Фисак, Фисак - советуется с людьми. И если те одобряют расходование посыпного материала, дает отмашку в обратном порядке: Фисак - Тыхенко - Зинченко - Савченко.





И вот не успел снег растаять как его уже начали посыпать. Вопрос, если по уставу КП "ГорАвтодор" самостоятельное предприятие зачем вся эта "надстройка" на шее у горожан? С умным видом и типа все при деле..., а толку?



