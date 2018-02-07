Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Жизнь города

Спасибо за "Зеркало" на дорогах (видео)

Что ни говорите, а зима этого года довольно щадящая, и особенно для тех кто называет себя - "Мы власть". Ведь даже с маленькими капризами природы, люди привыкшие только обворовывать бюджет, справиться уже не в состоянии.

 

Те кто сегодня утром добирался на работу смогли это оценить. Почему так? Скажу свое мнение. Да потому что б посыпать дороги директору ГорАвтодора должна быть дадена команда "С Верху". То есть все должны быть при деле. Пошел снег - Савченко (дир.ГорАвтодора) звонит (нач. ЖКХ) Зинченко, Зинченко - (зам.головы по ЖКХ) Тыхенко, Тыхенко - городскому голове Фисак, Фисак - советуется с людьми. И если те одобряют расходование посыпного материала, дает отмашку в обратном порядке: Фисак - Тыхенко - Зинченко - Савченко.


И вот не успел снег растаять как его уже начали посыпать. Вопрос, если по уставу КП "ГорАвтодор" самостоятельное предприятие зачем вся эта "надстройка" на шее у горожан? С умным видом и типа все при деле..., а толку?


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:20Просмотров: 355 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.