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Анонсы и предложения

В Нікополі автор американського бестселеру!

Автор американського бестселера презентує свої книжки.

Дмитро Бондаренко – дніпровський автор, книга якого стала бестселером на американському Амазоні.


У неділю 11 лютого 2018 року о 13-00 у Нікопольській центральній міській бібліотеці письменник презентує свої видання.

 
У відвідувачів заходу буде унікальна можливість почути твори у авторському читанні, задати питання та придбати книги з автографом автора.


Вхід вільний.


сайт автора - http://dmytro-bondarenko.com/tvory.html


Адреса події:
Нікопольська центральна міська бібліотека
м. Нікополь,
Дніпропетровської обл.
Вул. Шевченка, 180
Тел.: (8-262) 3-14-30

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  • Категория: Анонсы и предложения
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:55Просмотров: 147 Комментариев: 0
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