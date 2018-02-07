Анонсы и предложения
В Нікополі автор американського бестселеру!
Автор американського бестселера презентує свої книжки.
Дмитро Бондаренко – дніпровський автор, книга якого стала бестселером на американському Амазоні.
У неділю 11 лютого 2018 року о 13-00 у Нікопольській центральній міській бібліотеці письменник презентує свої видання.
У відвідувачів заходу буде унікальна можливість почути твори у авторському читанні, задати питання та придбати книги з автографом автора.
Вхід вільний.
сайт автора - http://dmytro-bondarenko.com/tvory.html
Адреса події:
Нікопольська центральна міська бібліотека
м. Нікополь,
Дніпропетровської обл.
Вул. Шевченка, 180
Тел.: (8-262) 3-14-30
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