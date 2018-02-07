За наругу над могилами померлих опинився за гратами
Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилою). Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилою).
Встановлено, що в період з 5 по 7 лютого 2016 року зловмисник, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині поваги до померлих та місць їх поховання, діючи з корисливих мотивів та з метою наживи, викрав з-під надгробних плит на місці поховань металеві труби та швелера, які реалізував до пункту прийому металобрухту, спричинивши не лише матеріальну шкоду, а й моральні страждання родичам померлих.
Публічне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину чоловіка в повному обсязі. Суд, враховуючи позицію державного обвинувача, призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років 1 місяця позбавлення волі.
Прокурор Нікопольської місцевої
прокуратура В. Жур
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