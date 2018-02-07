Решение оставить Крым без боя приняли Пашинский и Полторак - протокол допроса экс-главы Минобороны Тенюха

Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма без сопротивления было принято в ходе заседания СНБО 23 марта 2014 г. по инициативе тогдашнего главы Администрации президента Сергея Пашинского и бывшего руководителя Нацгвардии Украины, а ныне министра обороны Степана Полторака. Такое заявление сделал на своей странице в Фейсбук адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на скан-копии протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, которые он также публикует.









В опубликованных адвокатом Януковича фрагментах протокола допроса адмирала Тенюха экс-глава Минобороны, в частности, предоставил следователям ГПУ такие сведения: "После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму, про результаты развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с пропозицией идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: "С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно".





Вспоминая обстоятельства другого ключевого заседания СНБО, которое состоялось месяцем ранее, 28 февраля 2014 г., Тенюх заявил в протоколе допроса, что все предложения военных по обороне полуострова блокировались Арсением Яценюком, на тот момент уже назначенным на должность премьер-министра Украины.





"После того, как я озвучил вопрос про развертывание войск - это вызвало большое противодействие со стороны, прежде всего, Тимошенко Ю.В., которая выступила с возражением о том, что я не понимаю всей ситуации, что это спровоцирует Россию и что нужно смотреть не только на Крым, а и на всю Украину, - вспоминает Тенюх. - Яценюк А.П. поддерживал Тимошенко... В своих возражениях Яценюк сказал, что это спровоцирует Россию на полномасштабное вторжение, а потому он не даст Министру обороны развязать третью мировую войну. Я спросил, посмотрят ли хотя бы разработанный нами план, на что я ничего не услышал в ответ".





Бывший глава Минобороны также указывает, что тогдашний глава Кабмина также заблокировал предложение военных направить в Крым специальную правительственную комиссию, которая должна была урегулировать ситуацию в регионе, как и не поддержал предложение начать масштабное развертывание войск на севере, востоке и юге континентальной части Украины.





"Я обращал внимание присутствующих (глава СБУ, глава СВР, начальник Генштаба, министр внутренних дел) на то, что необходимо создать правительственную комиссию, представители которой должны вылететь в Крым и оттуда управлять процессами, которые происходят на полуострове, - отмечает Тенюх. - В ответ Яценюк А.П. сказал, что это нецелесообразно делать, поскольку таких представителей арестуют в Крыму".





"Это еще одно свидетельство, как фактически сдавался Крым и предавались его жители", - подытожил в протоколе допроса бывший глава Минобороны.