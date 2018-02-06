Куда уходят деньги? или Почему Андрей Петрович ФИСАК находится в СТУПОРЕ…?
Никопольчане, 26 января на сайте городского совета я официально задал вопрос нашему городскому голове следующего содержания:
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ!
В соответствии с Решением сессии городского совета 100 % денежных средств, полученных от продажи никопольских теплосетей, должны быть перечислены в городской бюджет.
В соответствии с договором купли-продажи никопольских теплосетей, покупатель должен был перечислить на счет КП «МЖТИ» 8,7 миллионов гривен до 10 сентября 2017 года.
По состоянию на 25 декабря 2017 года в городской бюджет поступило только 1,8 миллионов гриве.
Прошу ответить, КУДА пропали почти 7 миллионов гривен? Если директор КП «МЖТИ» Е.Романий заключил дополнительное соглашение к договору купли-продажи, то кто из руководителей города дал ему такое указание?
Спасибо за ответ.
ВОТ ссылка на публикацию, где размещён СКРИН моего вопроса:
https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1583837495064345/
В соответствии с действующим законодательством, Андрей Петрович ОБЯЗАН был ОТВЕТИТЬ в течении ПЯТИ РАБОЧИХ дней (или же ОБОСНОВАТЬ продление срока рассмотрения информационного запроса).
Сегодня прошел уже ШЕСТОЙ рабочий день – ни на сайте городского совета, ни у меня на электронной почте ОТВЕТА от городского головы НЕТ!
Я понимаю Андрея Петровича – сложно выкрутиться из этой ситуации и оправдать своих подчиненных за ОТСУТСТВИЕ в городском бюджете СЕМИ миллионов гривен.
Попробуем помочь МЭРУ в ответе на ВОПРОС: «Когда в бюджет поступят 7 миллионов гривен?», для чего публикуем наших 3 ВАРИАНТА ответа.
Прошу никопольчан придумать ЧЕТВЕРТЫЙ вариант ответа – лучший из них мы опубликуем через три дня.
А с сегодняшнего дня начинаем ОТСЧЁТ и каждые два-три дня будем информировать никопольчан о том, СКОЛЬКО дней Вы, Андрей Петрович ФИСАК, молчите и нарушаете ЗАКОН.
ИТАК: по состоянию на вечер 5 февраля наш городской голова «просрочил» 1 рабочий день и не предоставил затребованную информацию о СЕМИ МИЛЛИОНАХ бюджетных гривен.
P.S.: В состоянии СТУПОРА (от лат. stupor «оцепенение, оглушённость») человек не реагируют на происходящее, тонус мышц понижен. На вопросы отвечает односложно и с большой задержкой. Может даже не пошевелиться, если случаются пожар, землетрясение или какие-то другие экстремальные события.
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