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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане

Внимание!!! Пропала собака. Заманили два мужчины. Посмотрите, может кто узнает с камер видео наблюдения (фото, видео)

 

Внимание! Пропала собака. 27.01.18 г., породы лабрадор девочка черного окраса, в районе АТБ Кристалл. По словам очевидцев заманили два мужчины.



Просим любую информацию по тел 0999832947,0663335852

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  • Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:25Просмотров: 185 Комментариев: 0
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