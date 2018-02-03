На внеочередной сессии в Никополе депутаты обратились к Президенту с просьбой помочь в расследовании

Недавнее покушение на жизнь депутата горсовета Александра Рыбакова послужило причиной внеочередной сессии горсовета Никополя. Главным вопросом дня стало обращение депутатов к вышестоящим органам власти. Чиновники просят помощи в поисках преступника, который бросил две гранаты в гараж депутата Рыбакова.

Об этом Информатор сообщает с места события. В субботний день на внеочередную сессию собралась половина народных избранников. Видимо, выходной день стал причиной отсутствия большинства депутатов и их стулья пустовали.





Традиционно перед началом сессии прозвучал Гимн Украины. Затем городской голова объявил выступление заместителя начальника полиции Никополя Юрия Сидорука. Кроме статистических данных по борьбе с преступностью за прошлый год, ничего нового он не сообщил. После доклада на Юрия Сидорука посыпались вопросы от депутатов Вадима Колесника и Сергея Поддубного, на которые полицейский отвечал уклончиво. Однако депутатов интересовал главный вопрос: как продвигается расследование покушения на жизни семьи Рыбаковых — депутата и судьи.





Напомним, 31 января в 18:30 в Никополе прогремел взрыв в гараже, принадлежащем судье Рыбаковой. От двух гранат пострадал ее супруг — депутат Александр Рыбаков. По словам очевидцев, он загнал свою машину в гараж возле дома по улице Трубченко. В это время неизвестный кинул две гранаты в сторону депутата. Чиновника спасло то, что оба снаряда закатились под автомобиль и там взорвались.





Однако во время сессии заместитель начальника полиции Юрий Сидорук никаких новых подробностей расследования не озвучил и сослался на тайну следствия и проведение оперативных действий. После он обратился к мэру с просьбой усилить городское видеонаблюдение.





Установить камеры не только на центральных улицах, въезде и выезде из Никополя, но и на детских площадках, вблизи домов, на транспортных средствах и так далее. По словам правоохранителя, максимальное количество камер в городе поможет увеличить раскрываемость преступлений. На что мэр отреагировал положительно и заявил, в новом году программа городского видеонаблюдения расширится.





В отличие от главных правоохранителей города, у местной прокуратуры другое видение происходящей криминальной ситуации в городе. Ярким стало выступление руководителя Никопольской межрайонной прокуратуры Сергея Сидорова, который упрекнул полицию в плохой работе. «Покушение было совершено не просто на депутата, а на его супругу — судью Валерию Рыбакову. Потому как нападавший не мог видеть, кто находится в гараже, судья или депутат. Ясно одно, что в городе творится хаос и не секрет, что есть радикально настроенные элементы. Об этом пишут даже в соцсетях. Правоохранители, это ваша работа, почитайте интернет, начните действовать», — эмоционально заявил с трибуны Сергей Сидоров.





Следующим спикером стала депутат горсовета Юлия Мотриченко. С трибуны она заявила о том, что покушение, которое произошло 31 января, — не первый случай преступления, связанного с оружием в нашем городе. Депутат призвала своих коллег и мэра поддержать письменное обращение к Президенту, Генеральному прокурору, Министерству внутренних дел и начальнику Национальной полиции Украины с просьбой помочь в расследовании покушения на семью Рыбаковых и найти преступника.





Обращение от Никопольского горсовета к правительству Украины депутаты составили во время перерыва в работе сессии. Все 30 присутствующих народных избранников положительно проголосовали за этот проект решения.

Источник: Информатор