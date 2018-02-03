Начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС убил себя ножом в сердце (видео НТН)

Идея с дружинами неплохая и правильная. Но только не при этой власти и не под началом Авакяна и Тони Геращенко. Эти обгадят эту идею так же, как обгадили реформу полиции. Я допускаю что в этих дружинах есть много порядочных людей, есть и бандиты. При всех своих минусах они могут выходить из-под контроля Авакова и иногда щемить проворовавшихся чиновников и депутатов, прокуроров и судей что в любом случае хорошо. Понятно что Антинародный фронт предпринимает еще одну попытку подняться свой непроходной рейтинг за счет идей националистических Билецкого, который, возможно, использует ситуацию в своих целях с прицелом на будущее когда аваковы-пашинские больше не понадобяться и этот балласт можно будет скинуть. Кроме того Аваков вынашивает идею в случае если в очередной раз не порешает свои делишки с Вальцманом захватить власть отстранив того(за госизмену)руками этих же дружинников, которые будут к тому времени сформированы даже в мелких городах. Это готовые организованные группы, которые в один момент могут быть вооружены и смогут взять власть в регионах и центре. А Аваков скажет, мол, это ж не Я, не полиция. Это народ, а мы не против. Вот только Билецкий может сыграть на опережение и действовать сам по себе. По всей видимости у дружинников(как когда-то у титушек) дружба с полицией не заладится. И потому скоро эти народные мстители могут приобрести популярность среди простого народа. Главное что у Билецкого хватило ума в однажды не подчиниться Авакову и не бросить этих дружинников против восставшего народа(а революция неизбежна). Тогда проиграют все. А Билецкому придется тикать вместе с Аваковым. Это нежелательный вариант развития событий.