Начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС убил себя ножом в сердце (видео НТН)
Начальник отдела ядерной безопасности (ОЯБ) Запорожской АЭС Сергей Климов покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает Gazeta.zp.
Руководитель ОЯБ нанес себе удар ножом в сердце и скончался на месте происшествия.
Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, констатировала его смерть.
О причинах трагедии на данный момент ничего неизвестно. Полиция ведет расследование.
Ранее "Страна" сообщала, что 22 января запорожская АЭС на десять дней отключила четвертый энергоблок.
Еще мы информировали, что 30 января на Запорожской АЭС произошла разгрузка энергоблока №6.
Сообщалось, что блок №6 Запорожской АЭС разгружен на 50% - до 350 МВт по факту отключения турбопитательного насоса №1. Причины отключения насоса неизвестны.
Источник: strana.ua
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