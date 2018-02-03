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В Украине

МОН заборонило батьківські комітети у школах.Більше жодних “здайте на штори”?

Таким чином МОН бореться з «поборами» у школах

 
Міністр освіти та науки Лілія Гриневич прийняла рішення заборонити батьківські комітети у школах. Це стало відомо після запиту громадського активіста Віталія Фурманюка, який оприлюднив відповіді міністерства на сторінці у соцмережі Facebook.


Згідно із наказом, розпорядження від 2 червня 2004 року №440 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради)» втрачає свою силу.


«Передбачаю, що багато педагогів та батьків критикуватимуть Лілію Михайлівну за це рішення, але я впевнений, що вона зробила важливий та сміливий крок у боротьбі з корупцією та порушеннями прав в закладах освіти. Бо саме рішеннями «Батьківських Комітетів» адміністрації закладів виправдовують збір необлікованих готівкових коштів, наймання охорони та навіть відрахування дітей із закладів», – написав активіст.


Нагадаємо, раніше Лілія Гриневич повідомила, що її міністерство прийняло рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону «Про освіту» і погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року.

Джерело: journalist73.blogspot.com

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  • Категория: В Украине
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 12:42Просмотров: 1 141 Комментариев: 2
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      Виктор Артеменко (Вчера, 12:50)
      Администраторы | Offline

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 261

      Коментариев: 1 735

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      Русскоязычный бандеровец (Сегодня, 00:39)
      Посетители | Offline
      Наконец-то. Хоть что-то. То что творится в школах уже граничит с идиотизмом. Но вряд-ли этот приказ остановит поборы. Терки в учительской и кабинете директора никаким приказом не запретишь. Будут прямо там согласовывать суммы поборов и озвучивать напрямую классным руководителям. Здесь поможет только запрет для родителей сдавать какие-либо деньги в школу, а учителям их принимать под угрозой административной и уголовной ответственности. Но вот в этом власть не заинтересовано. Придется выделять необходимые суммы из бюджета и тогда на Мальдивы не хватит.

      Регистрация: 27.10.2014

      Новостей: 0

      Коментариев: 1 568

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