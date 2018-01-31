Ещё один взрыв в Никополе. Покушение на депутата (видео ГО_Прихист)

На Шария работает целая команда кремлеботов. И зарплату он получает в Раше

постоянно унижает украиннцев

намекает что нам нужно поскорее выбирать нормальную (т.е. ватную) власть и бегом обратно бежать на поклон к Расиюшке,

не станет Потроха с Аваковым, которые работают на Рашу

Наверно, пацан за базар отвечает, раз так говорит, в ведомость заглядывал или банковские переводы хакнул, а я не знаю - может получает, может - нет.Если кто-то брехло (любой национальности), его можно унижать.Думаю, ссылок не будет.Эти работают на свой карман и на Западного хозяина. Байден рассказал, как нагибал наших "независимых" кэривныков, чтобы сняли прокурора за лярд зелени кредитных гарантий. Типа: вот вам бабло (скорее всего на дерибан), а должны будут все украинцы. Но вы должны быть нам послушны. - И это только один пример.