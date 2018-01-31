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Криминал

Ещё один взрыв в Никополе. Покушение на депутата (видео ГО_Прихист)

Не успел Никополь оправится после взрыва в городском суде, как 31 января неизвестный бросил гранату в депутата городского совета Александра Рыбакова.

 

#ГО_Прихист побывали на месте событий и узнали от жителей дома Трубченко 6 подробности происшествия. По их словам, они услышали 2 мощных хлопка, которые раздались со стороны того гаража, где ставит машину Александр Михайлович Рыбаков.


Другие люди утверждают, что видели некого человека бросившего гранату, как раз в тот момент, когда гараж был открыт. После этого, подозреваемый скрылся с места происшествия. Это произошло около 19 вечера. Спустя несколько минут, по адресу Трубченка 6 приехала скорая, полиция и пожарные.


На данный момент Александра Рыбакова увезла скорая. Врачи диагностировали повреждение правой голени, кость не задета. Основной удар от взрыва взяла на себя Toyota Camry.


#ГО_Прихист



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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 21:09Просмотров: 1 847 Комментариев: 0
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