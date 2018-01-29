Самая большая АФЕРА в истории Никополя стоимостью в 100 миллионов гривен. Часть 4 – ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, он же «СТРЕЛОЧНИК»

Никопольчане, у любой масштабной аферы существуют ОРГАНИЗАТОРЫ, ИСПОЛНИТЕЛИ и ПОСОБНИКИ. Степень их участия различна, но всегда есть «СТРЕЛОЧНИК» из числа исполнителей.



К таковым я отношу директора Коммунального предприятия «МЖТИ», он же ДЕПУТАТ городского совета Евгений РОМАНИЙ.





Приведу основные этапы его участия в продаже за бесценок имущества Громады:





1. 20 июня 2017 года Е.Романий без разрешения сессии городского совета, без проведения конкурсной процедуры заключил договор на проведение оценки коммунального имущества – 240 км труб никопольских теплосетей.





2. 22 августа директор КП «МЖТИ» Е.Романий назначил проведение аукциона по продаже теплосетей. При этом были грубо нарушены сроки подачи объявления о проведении торгов (2 рабочих дня вместо 15) и не была опубликована полная информация о продаваемом имуществе. Таким образом, в аукционе не смогли принять участие все потенциальные покупатели, поэтому торгов практически НЕ БЫЛО. Городскому бюджету нанесен многомиллионный УЩЕРБ.





3. По итогам 2017 года директор КП «МЖТИ» Е.Романий так и не перечислил в городской бюджет 8,7 миллионов гривен, которые должны были поступить от покупателя: фирмы «АЙ ТЕМС 08».





По второму пункту этого перечня Общественный союз «Никопольчане» потребовал провести служебное расследование. Факт нарушения подтвердился ДОКУМЕНТАЛЬНО, но городской голова А.П.Фисак просто «погрозил пальчиком» Е.Романию - лишил подчиненного премии.

Другими словами, коммунальное предприятие сэкономило на премии своего директора ТЫСЯЧУ гривен, а городской бюджет недосчитался ДЕСЯТОК МИЛЛИОНОВ.





Оно и понятно, «стрелочника» надо сохранять до тех пор, пока на него можно «вешать всех собак».





По ТРЕТЬЕМУ пункту перечня ситуация тоже НАГЛАЯ, а именно:

- по договору покупатель ОБЯЗАН был перечислить 8,7 миллионов гривен на счет КП «МЖТИ» до 10 сентября, а директор КП «МЖТИ» Евгений Романий должен был 100 % этой суммы направить в бюджет города.





Однако, по состоянию на 25 декабря в бюджет поступило только 1,8 миллиона гривен, т.е. 20 процентов от запланированной суммы.

Имеется информация, что Е.Романий САМОВОЛЬНО подписал дополнение к договору купли-продажи, в котором изменил сроки ОПЛАТЫ. Другими словами уменьшил доходную часть бюджета 2017 года на несколько миллионов. Причем на наши запросы о предоставлении копии допсоглашения все «морозятся» - и Фисак, и Романий.





Поэтому, на сайте городского совета ПУБЛИЧНО ЗАДАЮ ВОПРОС нашему городскому голове: СКРИН ПРИЛАГАЕТСЯ…





По правилам работы сайта Никопольского городского совета будем ждать ответа в течении 5 дней. Мне ОЧЕНЬ интересно, что конкретно ответит наш городской голова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ следует…





P.S.: директор КП «МЖТИ» Евгений Романий неоднократно в текущем году подвергался наказаниям. По трудовому законодательству, работодатель имеет право уволить работника, если у него есть хотя бы 2 взыскания, или же он 1 раз ГРУБО нарушил условия трудового договора.

Но если работодатель и работник функционально связаны по принципу «КРЫША и СТРЕЛОЧНИК», то КЗОТ значения не имеет…

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"