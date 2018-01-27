Во всех крупных городах России началась забастовка(прямая трансляция)

Сегодня, 28 января, в 14.00 по московскому времени в 118 городах России начались массовые акции протесты. Общероссийская акция в поддержку забастовки избирателей собрала тысячи людей в таких крупных городах как Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Ярославль и другие.

Собравшиеся люди скандируют : "Забастовка!" и "Путин не наш президент!". Полиция усиленно охраняет данное мероприятие. Как заявляют организаторы акции:

"Путин принял окончательное решение: ни в Москве, ни в Питере настоящие оппозиционные акции не будут согласованы никогда. В принципе. В целом по стране в 80% случаев согласования есть, а в двух крупнейших городах выбрана тактика глумления и издевательства. Остаться дома — это дать им сигнал «я готов потерпеть еще шесть лет. "





Прямую трансляцию с места событий вы можете увидеть ниже:



