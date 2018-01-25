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Жизнь города

У школах Нікополя з 29 січня призупиняється навчально-виховний процес

Сьогодні, 26 січня Виконавчий комітет Нікопольської міської ради вирішив призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах міста з 29 січня 2018 року до зниження порогу захворюваності.


Це пов’язано з епідеміологічним підйомом захворюваності на грип та ГРІ, необхідністю вжиття протиепідемічних заходів, відповідно до Порядку організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій, затвердженого наказом МОЗ України від 06.11.2015 № 732.

 

Нікопольська міська рада

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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 12:08Просмотров: 880 Комментариев: 0
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