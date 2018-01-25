Жизнь города
У школах Нікополя з 29 січня призупиняється навчально-виховний процес
Сьогодні, 26 січня Виконавчий комітет Нікопольської міської ради вирішив призупинити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах міста з 29 січня 2018 року до зниження порогу захворюваності.
Це пов’язано з епідеміологічним підйомом захворюваності на грип та ГРІ, необхідністю вжиття протиепідемічних заходів, відповідно до Порядку організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій, затвердженого наказом МОЗ України від 06.11.2015 № 732.
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