У школах Нікополя з 29 січня призупиняється навчально-виховний процес

Анекдот в тему: Зібралася громада поставити пам'ятник Степану Бандері.

Вирішили так: Степан на коні, в руках тризуб, а на тризубі москаль борахтається.

Вирішили з золота відлити. У складчину.

На тризуб зібрали, на Степана зібрали, і на коня легко зібрали, а от на москаля ні хто і грама не дав.

Зібралася громада вирішувати - Як бути?

- А давайте туди живого зловимо.

- Так він же пропаде.

- А ми щотижня нового ловити будемо