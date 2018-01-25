З ПОКРОВА У ЗОНУ АТО ПЕРЕДАНО ПОНАД ТРЬОХ ТОН ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Вантаж було доставлено бійцям, що перебувають на лінії зіткнення.

Тепла білизна, медикаменти, одяг, солодощі, печиво, овочі, домашні заготовки, генератор, тосол, миючі засоби – понад трьох тон найнеобхідніших у солдатських буднях речей доправлено на Схід.



Вантаж формували усією покровською громадою, численні городяни, підприємства, організації, приватні підприємці долучилися до важливої справи підтримки солдат, що сьогодні знаходяться на передовій.



У День Соборності допомогу бійцям третього механізованого батальйону 93 бригади, де також проходять службу наші земляки, передали секретар міськради Анатолій Пастух та голова міської спілки воїнів АТО Віталій Солянко. Командир підрозділу, начальник штабу, висловлюючи подяку покровчанам, не приховували, наскільки важливою є така підтримка для солдат. Особливі емоції викликали листи від малечі та обереги, змайстровані дитячими руками.





Сьогодні підрозділ знаходиться на лінії зіткнення, у постійній бойовій готовності, така підтримка допомагає вистояти і фізично, і морально.

Передаючи найщиріші слова нашим воїнам, міський голова Олександр Шаповал наголосив, що це наш обов’язок, бути поруч з солдатами, які захищають найголовніше – мир та спокій нашої країни.