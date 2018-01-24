Замена задвижек в 35-36 микрорайонах Покрова улучшила надежность водоснабжения города

Комплекс проблем всех предприятий, обеспечивающих водоснабжение и канализацию в нашей стране примерно одинаков — огромные по протяженности изношенные коммуникации, устаревшее и неэкономичное оборудование, необходимость проведения огромных капитальных ремонтов.

Система водоснабжения Покрова не является исключением. Проблемы есть, и это признает как руководство КП «Покровводоканал», так и городская власть. Но для справедливости стоит отметить тот факт, что ситуация все-таки не пущена на самотек. И постепенно в городе решают те сложные вопросы, которые напрямую влияют на работу предприятия. Возможно, они не так бросаются в глаза, как те внешние изменения улиц и площадей, которые мы увидели в последние два года. Но, значение таких мероприятий очень велико.





Например, существенному повышению надежности системы водоснабжения города помогла замена запорной арматуры на магистральных водопроводах в 35-36 микрорайонах. Ранее в этой густонаселенной части города, в которое проживают тысячи людей, вообще не работали задвижки. То есть, в случае порыва, приходилось перекрывать водоснабжение на весь город. Сейчас же, с заменой этих деталей, у «Покровводоканала» есть возможность локализовать аварийный участок. А это значит - уменьшить до минимума количество абонентов, которым будут причинены неудобства, по причине временного отсутствия питьевой воды.





Одновременно с этим сокращаются ее расходы.

Не будем забывать, что это только часть тех масштабных работ, которые выполняются на предприятии. Как уже говорилось ранее, за счет областного бюджета в прошедшем 2017-м году выполнена реконструкция блока фильтров и отстойников на насосно-фильтровальной станции горводоканала. В нынешнем 2018-м году планируется завершить работы на канализационно-насосной станции. На насосных станциях I и II подъемов в этот период также шли интенсивные работы по ремонту насосного оборудования, чистки камер водоприемника и многое другое.





Только за 2017-й год в городе выполнены капитальные ремонты водопроводных сетей с заменой металлических трубопроводов на полиэтиленовые протяженностью более 5 тысяч метров. Одновременно выполнена замена вводов холодной воды в жилые дома общей протяженностью 226 погонных метров.





Конечно, это не решает все проблемы водоснабжения города сразу. Но с учетом того факта, что местный водоканала десятилетиями вообще не проводил каких-либо капитальных работ, которые бы могли радикально повлиять на качество его работы — нынешний прогресс очевиден. Сегодня маленький горняцкий город действительно меняется не только снаружи, но и изнутри.