Нужен ли Никопольчанам и спортзал по пр. Тубников, такой ценой, и прям сейчас?

Знаю что сейчас, особенно те кто в долях, обвинят меня в том что якобы я против развития спорта в городе. Но свои лозунги оставьте к выборам, суть то тут совсем в другом "спорте". О том что кроме самой сделки единоверцев в 6 миллионов гривен обещан откат "команде" в пятьдесят тыс. долларов не знает только ленивый. И если бы правоохранительные органы были знакомы, хоть немножко, с оперативной работой, давно одели б наручники и на тех и на "Ко". Но разговор пока не об этом.





Стадион по пр. Трубников, мы (нам) уже "купили". Кроме рисования красивых картинок кто то что то будет делать? Ой сомневаюсь, скажут денег нет. К тому же картинки (проекты) дорогущие, плюс мы ж вам (т.е. нам) и спортзал купили. Радуйтесь. Занимайтесь в нем как и занимались, только теперь еще и с гордостью что он ваш (наш). За 6 миллионов гривен, которые мы не знали куда потратить.





Извините, наверное читатель не понял о чем это я. Поясню. На ближайшей сессии, т.е. 26 января 2018 года будет вынесен вопрос:





Надати згоду на придбання до комунальної власності територіальної громади м. Нікополя в особі Нікопольської міської ради нежитлових будівель, що знаходяться на пр. Трубників, 48б в м. Нікополі, а саме: спортивного павільйону «А-3», загальною площею 1869,70 кв.м, інв. №133565, слюсарної майстерні «Л», загальною площею 20,80 кв.м, інв. №133758 та тенісного корту, загальною площею 776,00 кв.м, інв. №141025 за ціною 6 000 000,00 (шість мільйонів) грн. (Проект рішення міської ради, 18.01.2018).





Мутнорылые взяточники, барыги-откатчики и т.п., надеюсь доживают свои последние дни - кто сядет, кого совесть загрызет, кто в Киев уедет, если успеет, но опять же разговор пока не о них. Нам то жить в этом городе, и детям нашим и внукам.





Так хотелось бы просто спросить у Никопольчан: - Нужен ли НАМ и спортзал по пр. Тубников, такой ценой, и прям сейчас? Или вначале пусть на стадионе, уже купленном за наши деньги, хоть что-нибудь кроме картинок, сделают.