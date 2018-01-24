Жителя м. Покров засуджено за крадіжку телефонних кабелів

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за вчинення крадіжки телефонного кабелю, який належать ПАТ «Укртелеком».

Встановлено, що 47-річний чоловік, перебуваючи на випробувальному терміні, знаходячись у м. Покров, проник через відчинені двері до підвального приміщення одного з будинків та, використовуючи заздалегідь підготовлений предмет, шляхом відрізання, таємно викрав телефонний кабель. Однак, викраденим не встиг розпорядитися, так як на місці вчинення злочину був затриманий працівниками ПАТ «Укртелеком».





Вказаному підприємству спричинена матеріальна шкода у розмірі 234 грн. 85 коп. Викрадення кабельної лінії спричинило припинення надання послуг зв'язку абонентам. Крім того, безпосередні роботи щодо відновлення пошкодженої лінії зв'язку потребують фінансових затрат на суму 1 578 грн. 96 коп.





Державне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину обвинуваченого в повному обсязі.

Суд, врахувавши позицію прокурора, призначив молодику остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців. Цивільний позов ПАТ «Укртелеком» на суму 1813 грн. 81 коп. судом задоволений в повному обсязі.



Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури В. Жур