В Никополе все будет как в Лондоне?

Начало есть. Как в Лондоне: в автобусах Никополя введут электронную оплату проезда

22 января в горисполкоме обсудили электронную оплату проезда в городском общественном транспорте Никополя. Внедрить новшества планируют к 2020 году.

В январе 2017 года вышел закон о том, что органы местного самоуправления обязаны ввести автоматизированную систему оплаты проезда. В мае 2017 этот закон вступил в силу и в Никополе разработали программу по внедрению такой системы, ее планируют реализовать к 2020 году. Чиновники отмечают, что электронную систему оплаты проезда уже давно, с успехом используют в Лондоне и городах Польши.





По мнению специалистов горисполкома, электронная система даст возможность провести точный подсчет обычных пассажиров и тех, кто пользуется льготным проездом. Также эта система должна исключить возможные случаи подделок документов учениками и студентами.

Оплатить проезд можно будет картой банка, картой-проездным и даже смартфоном, которые нужно просто приложить к валидатору — автомату самообслуживания, который снимет фиксированную сумму за проезд с вашего счета. Социальные автобусы планируют убрать, но льготный проезд оставят.





Для установки и обслуживания такой электронной системы проведут конкурс и выберут инвестора. Когда система начнет работать, инвестор будет удерживать 20% с каждого пассажирского платежа. По мнению перевозчиков, эти расходы лягут на плечи никопольчан и стоимость проезда вынужденно подорожает. Перевозчики считают, что подобные нововведения повлекут социальный «взрыв» среди населения.





По материалам: Информатор