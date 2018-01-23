Нікопольські поліцейські знайшли викрадений у Києві Toyota Camry
Службовий автомобіль «Toyota Camry», який належить підприємству, було викрадено 18 січня у місті Києві. Наступного дня поліцейські виявили автомобіль у Нікополі.
18 січня поліцейські отримали орієнтування, що викрадений у Києві автомобіль направився в бік Дніпропетровської області. Отримавши орієнтування і переглянувши камери відеонагляду, встановлені в місті, правоохоронці помітили, що 19 січня о 8:30 схожий автомобіль заїхав у місто. В результаті пошукових заходів, поліцейські виявили автомобіль у лісосмузі поблизу села Приміське.
Наразі вживаються заходи для затримання викрадача
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області
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