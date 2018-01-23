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Криминал

Нікопольські поліцейські знайшли викрадений у Києві Toyota Camry

Службовий автомобіль «Toyota Camry», який належить підприємству, було викрадено 18 січня у місті Києві. Наступного дня поліцейські виявили автомобіль у Нікополі.

 
18 січня поліцейські отримали орієнтування, що викрадений у Києві автомобіль направився в бік Дніпропетровської області. Отримавши орієнтування і переглянувши камери відеонагляду, встановлені в місті, правоохоронці помітили, що 19 січня о 8:30 схожий автомобіль заїхав у місто. В результаті пошукових заходів, поліцейські виявили автомобіль у лісосмузі поблизу села Приміське.


Наразі вживаються заходи для затримання викрадача


Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 15:35Просмотров: 1 086 Комментариев: 0
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