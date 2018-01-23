Новостворені ДБСТ у Марганці отримали власне житло

Виділення державної субвенції на придбання соціального житла – реальна можливість покращити умови життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також підтримати новостворені дитячі будинки сімейного типу.





Цією можливістю із задоволенням скористалися в Марганці. За підтримки голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченка, за сприяння міського голови Олени Жадько, завдяки злагодженій роботі депутатів та виконавчого комітету Марганецької міської ради наше місто отримало кошти державної субвенції та змогло її використати за призначенням.





Так 19 грудня власні квартири отримали четверо молодих марганчан з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А 19 січня ключі від власних помешкань отримали три дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується по семеро дітей.





Тепер родини Ткаль, Логвінових та Пишнякових зможуть виховувати дітей у гарних умовах і відчувати себе соціально захищеними у власному місті.