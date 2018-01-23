В Покрове почти на 20% выросли поступления в бюджет от платы за землю

Такие небольшие города как Покров имеют не так много источников наполнения бюджета за счет собственных ресурсов. Наиболее важным источником собственных поступлений для города является налог с доходов физических лиц, уровень которого напрямую зависит от стабильности работы крупных промышленных и других предприятий. Вторым по значимости средством наполнения городской казны считается налог от арендной платы за землю.









Именно акцент на упорядочивании отношений с землепользователями стал основным направлением работы нового руководства города начиная с конца 2015-го года. Ведь, как оказалось, многие из землепользователей годами вообще не платили налог за земельные участки, которые использовали в хозяйственной деятельности. А налоговые поступления за некоторые земельные участки, расположенные на территории города, почему то шли в бюджет района.





Закономерно, что наведению порядка в этой сфере было уделено особое внимание. В частности, была активизирована претензионно-исковая работа с многолетними должниками. Только за 2017-й год в судебном порядке в городской бюджет возмещены убытки на сумму около 1 млн. 500 тыс.грн. Это в шесть раз превышает показатель 2016 года. Как отмечает по этому поводу мэр города Александр Шаповал: «Мы выиграли суды с должниками, которые годами не платили за использование земли общины».





В результате принятых мер, направленных на упорядочение отношений с землепользователями, поступления в городской бюджет от платы за землю за прошлый год выросли на 19% и составили более 50 млн гривен.





При этом не стоит думать, что местная власть в вопросах платы действует исключительно репрессивными методами. Например, на последнем пленарном заседании 2017-го года были уменьшены ставки налога на землю и арендной платы для ряда субъектов предпринимательства. В частности, для рынков ставка снизилась с 5% до 3%, для размещения гаражей – с 3% до 2%, для оптовой торговли – с 12% до 6%.





Это решение было принято именно для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на местный бизнес. Также вопросы выделения земельных участков жителям города теперь решаются гораздо быстрее. Согласно статистики, в Покрове более чем вдвое возросло количество земельных участков, переданных в частную собственность гражданам, и на четверть больше предоставлено разрешений на оформление земельных участков.





Пример Покрова показывает, что если есть желание, то навести порядок в такой сложной сфере как налоговые поступления за землю можно и нужно.