Интер: Медицина без медиков: в Никополе массово увольняются хирурги (видео)

Немного перехвалил я что посыпали. Сняв видеорегистратор для скачивания этого видео и, как всегда, забыв установить выехал в город по делам. Когда поднимался видел маленькие трактора по Эл.металлургов а вот спускаясь назад на пересечении Эл.металлургов и Херсонской (+ Староцерковная) чуть не втулился в отбойник (белый с красными полосами). При том что спускался медленно, резина хорошая (шиповка). И там НЕ посыпано. Зачищено но не посыпано. Как по мне так подобные аварийные участки дорог должны посыпаться в ПЕРВУЮ очередь, перед исполкомом