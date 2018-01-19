Социальная помощь вместо пенсии: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

Вчера, 18 января, Кабинет министров обнародовал постановление, в котором определен порядок выплаты временной социальной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, но не получившим права на пенсию.

В документе прописан механизм определения размера такой социальной помощи. Размер пособия рассчитывается на основе разницы между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. При этом он не может быть выше 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.





По состоянию на январь 2017 года этот размер составляет 1373 грн, поэтому временная государственная помощь не может превышать эту сумму. Однако, если правительство изменит прожиточный минимум, то эта сумма также может увеличиться.

Напомним, что для назначения временной помощи нужно подать в орган социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания следующие документы:





- заявление;

- документ, удостоверяющий личность;

- информацию об адресе зарегистрированного места жительства (адрес места фактического проживания);

- документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

- справку об имеющемся страховом стаже, выданную органами Пенсионного фонда Украины;

- декларацию о доходах и имущественном состоянии;

- копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).





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Источник: hyser