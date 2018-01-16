В последнее время участились случаи нападения на бригады Скорой Помощи

В последнее время в нашей стране участились случаи нападения на бригады Скорой Помощи. В том числе и в Никополе. Только за прошлую мою смену було несколько случаев агрессивного поведения по отношению к медикам и 1 случай нападения на бригаду (пьяный, агрессивный муж пациентки заблокировал выход из дома и ударил фельдшера - вызов был непрофильный). Уважаемые вызывающие, сдерживайте свои порывы, т.к. статью за нападение никто ещё не отменял.

Кримінальний кодекс України

Стаття 350. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок

Ст. 350 ККУ від 05.04.2001 № 2341-III

Чинний зі змінами. Перевірено 04.01.2018

1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, -

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.





И ещё огромная просьба к сотрудникам правоохранительных органов - не стоит спускать на тормозах заявления скоропомощников о фактах нападения на бригады, даже если нет телесных повреждений или телесные лёгкой степени тяжести, сам факт нападения выбивает бригаду из строя, а безнаказанность нападающих может привести к трагедии!

Виктория Ярошенко