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Криминал

Грабіжник отримав 5 років позбавлення волі

Нікопольською місцевою прокуратурою здійснено процесуальне керівництво у кримінальному провадження відносно 30-річного чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя та здоров’я потерпілого).

Встановлено, що в червні 2017 року чоловік, перебуваючи в м. Нікополь, побачив біля одного із будинку жінку, на шиї якої висів золотий ланцюг. Підбігши ззаду, чоловік повалив останню на землю та, нанісши їй декілька ударів кулаком в область голови, зірвав золотий ланцюг, чим спричинив потерпілій збитку на суму більше 23 тис. грн.


Нікопольською місцевою прокуратурою забезпечено підтримання державного обвинувачення в суді та доведено вину чоловіка в повному обсязі.
Суд, врахувавши позицію прокурора, призначив зловмиснику покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.


Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури В. Жур

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:05Просмотров: 153 Комментариев: 0
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