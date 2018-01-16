В центр Киева стянуты почти 4 тыс. силовиков, в результате стычек один из них пострадал. Под Радой сожгли флаг России (фото, видео)

Сегодня около 11 часов под стенами Верховной Рады произошел конфликт между протестующими и силовиками: первым удалось зажечь пять принесенных с собой автомобильных шин, сообщает пресс-служба столичной полиции.



Спасатели ГосЧС попытались потушить подожженные предметы, а участники протеста в свою очередь применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей полетели брусчатка, покрышки и другие предметы.





"В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один участник акции. По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме", - сказано в сообщении.









Как известно, в настоящее время в парламенте рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса. В связи с этим под зданием Рады проходят акции протеста противников документа. Кроме того, на проезжей части ул. Грушевского по-прежнему располагается палаточный городок сторонников Михеила Саакашвили, движение транспорта там перекрыто. Правопорядок в правительственном квартале Киева охраняют около 3,8 тыс. силовиков.





Источник: 112