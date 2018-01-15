Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Жизнь города

С Первым Снегом Никополь! Что на дорогах? (видео)

 

С Первым Снегом Никополь! Что на дорогах? 


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:22Просмотров: 1 872 Комментариев: 2
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    •             
      Виктор Артеменко (Сегодня, 11:38)
      Администраторы | Offline
      Немного перехвалил я что посыпали. Сняв видеорегистратор для скачивания этого видео и, как всегда, забыв установить выехал в город по делам. Когда поднимался видел маленькие трактора по Эл.металлургов а вот спускаясь назад на пересечении Эл.металлургов и Херсонской (+ Староцерковная) чуть не втулился в отбойник (белый с красными полосами). При том что спускался медленно, резина хорошая (шиповка). И там НЕ посыпано. Зачищено но не посыпано. Как по мне так подобные аварийные участки дорог должны посыпаться в ПЕРВУЮ очередь, перед исполкомом

      Регистрация: 17.11.2011

      Новостей: 5 214

      Коментариев: 1 731

    •             
      Олександр (Сегодня, 14:54)
      Посетители | Offline
      Утром, около 11, подняться по Электрометаллургов до рынка было очень проблематично. Многие застревали. Я поднялся с очень большим трудом. Хотя резина зима хорошая.

      Регистрация: 10.10.2017

      Новостей: 0

      Коментариев: 3

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.