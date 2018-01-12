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Криминал / В Украине

Как скрытые видео камеры могут спасти от оборотней в погонах (видео)

 

Вот такой вот произвол мусоров, которые не рассчитали, что в доме установлены скрытые камеры



Место и время действий:
Киев 29.12.2017 г. с 7:40


Видео: Евгений Плинский
Ссылка на полую версию материала: ukrainianwall


Считаю стоит задуматься

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 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Криминал / В Украине
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:23Просмотров: 441 Комментариев: 0
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