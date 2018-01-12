Криминал / В Украине
Как скрытые видео камеры могут спасти от оборотней в погонах (видео)
Вот такой вот произвол мусоров, которые не рассчитали, что в доме установлены скрытые камеры
Место и время действий:
Киев 29.12.2017 г. с 7:40
Видео: Евгений Плинский
Ссылка на полую версию материала: ukrainianwall
Считаю стоит задуматься
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