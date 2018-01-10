Жизнь города
В Никополе организация "Сектор Н" восстановит тир
Горы мусора, бутылки, одежда и обувь, шприцы и оплетка выжженных кабелей. То, что вы сейчас видите, это внутреннее помещение заброшенного тира около 10-й школы. В общественную организацию «Прихист» обратились жители улицы Поддубного с просьбой разобраться с давнишней проблемой стоящей у них во дворе. Горожане жалуются на то, что по крыше тира бегают дети, а изнутри иногда доносится едкий запах дыма. Существующую проблему также подтвердила директор соседней 10-й школы.
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