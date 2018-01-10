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Жизнь города

В Никополе организация "Сектор Н" восстановит тир

 

Горы мусора, бутылки, одежда и обувь, шприцы и оплетка выжженных кабелей. То, что вы сейчас видите, это внутреннее помещение заброшенного тира около 10-й школы. В общественную организацию «Прихист» обратились жители улицы Поддубного с просьбой разобраться с давнишней проблемой стоящей у них во дворе. Горожане жалуются на то, что по крыше тира бегают дети, а изнутри иногда доносится едкий запах дыма. Существующую проблему также подтвердила директор соседней 10-й школы. 


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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 08:50Просмотров: 205 Комментариев: 0
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