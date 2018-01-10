Горгаз морозит людей, а Исполком от них морозится. Нужна ли такая "городская власть"? (видео)

Да нет. Еще не закончилось. Эти гниды неплохо подготовилась и будут сопротивляться. Крысина отпустили не зря. Он может подготовить несколько тысяч титушек(вернее сейчас их называют кличкушки). Аброськина-сепара перетянули в Киев. Вальцман с Аваковым, конечно, шансов на победу не имеют, но не убегут как зек. Во время прошлой революции на Майдане погибло около 800 человек с нашей, проукраинской стороны. А сейчас может быть больше если опять в лидерах окажутся политики, засланные олигархами казачки(вроде Саакашвили и Деревянко), которым нужно опять использовать людей, опять оформить очередной договорняк в Раде, дорваться до корыта, а потом дальше брать кредиты, пилить бабло и распродавать украинские стратегические объекты и землю. Очень многие верят Михо даже не вслушиваясь в его слова. А несет он феерический бред, противореча сам себе каждый день. Но сложно переубедить людей, которые уже нашли себе нового мессию. Патриотические силы не объединяются т.к. нет взаимного доверия, некоторые надеются использовать Саакашвили просто как оратора чтобы люди поднимались, но как бы он их не использовал и не кинул потом. А время идет. Но как-то оно будет. НАБУ здесь точно ничем не поможет. Сытник что-то пытается, но пока Петя с Аваковым на хвост не наступили он тоже не очень усердствовал. Холодницкий - человек Банковой. И он успешно валит все дела на стадии досудебного расследования. А то что он подает в суд не выдерживает никакой критики. В его подозрениях просто нет состава преступления. Подтверждение тому дела нескольких нардепов, которые уже развалились и не дойдут до рассмотрения по сути. Гос. бюро расследований, которое еще долго не заработает и Антикоррупционный суд если его создадут, будут тоже лежать под Банковой. законным путем ничего не сделаешь. Да и не нужно это. Все гораздо проще.