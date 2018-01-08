Антикор: Для Порошенко, похоже, все уже закончено. Для Украины только начинается

За противостоянием группировки Петра Порошенко и НАБУ стоит гораздо большее, нежели защита коррупционных «кормушек» новой власти от «антикоррупционеров». В этом противостоянии НАБУ лоб в лоб столкнулась с интересами путинского режима в Украине. Представителями которого Порошенко и Ко и являются.

Украинскому обществу навязывается мысль о том, что едва ли не все позорные и антиукраинские поступки Петра Порошенко продиктованы его врожденной клептоманией и жаждой наживы. На самом деле это не так.

На кону гораздо большее:

— участие Кремля в расхищении государственного бюджета Украины,

— сохранение украинских активов «кремлевского пула» бизнесменов,

— украинские рынки сбыта,

— устранение украинских конкурентов российского («путинского») бизнеса как в Украине, так и на мировой арене,

— участие российского капитала в приватизации стратегических промышленных и энергетических объектов в Украине,

— участие в приватизации земли в Украине,

— сохранение за Кремлем Украины как «серой зоны» для «отмывания» российского капитала и его экспансии на рынки цивилизованных стран,

— сохранение Украины как своего плацдарма для подрывной деятельности, направленной против государств ЕС и Северной Америки.





«Большая военная тайна» группировки Порошенко состоит в том, что экономика Украины — до сих пор «клондайк» для Российской Федерации. И «кислородная подушка» для дряхлеющей экономики РФ. За которые шайка Путина будет держаться до конца — до последнего своего агента в Украине.





Лишь несколько примеров

Война с Россией, оккупирован Крым и часть Донбасса. Международное сообщество вводит против РФ санкции. Власть в лице Петра Порошенко санкции не вводит. Граждан Украины убивают тысячами, но торговля с РФ, в том числе продукцией военного назначения, продолжается. И только протесты общественности заставляют «украинскую» власть официально запретить поставки в РФ продукцию как военного, так и двойного назначения.





Власть в лице Петра Порошенко и подконтрольного лично ему НКРЭКП спонсируют оккупированные территории Донбасса и Крыма бесплатной электроэнергией. На сотни миллионов долларов («ну там же наши люди!»). За счет госбюджета воюющей Украины. То же самое — с поставками газа. За счет госбюджета Украины. Шайка Порошенко оплачивает оккупанту расходы, понесенные им, оккупантом, на вторжение. И только энергоблокада добровольцами Крыма и блокада «торговли на крови» на Донбассе принуждают шайку Порошенко прекратить убийственные для Украины поставки в зоны оккупации.





При содействии и прямом участии шайки Порошенко и российской агентурной ОПГ Ахметова идет торговля антрацитом с оккупированных территорий. Под прикрытием мошеннической схемы «Роттердам +». Миллиарды, которые могли бы пойти на нужды армии и обороны, посредством этой схемы были изъяты из карманов украинцев и из госбюджета и ушли в оффшоры. Держатели которых — российские «операторы» в Украине.





И для каждого из этих вопиющих случаев у шайки Порошенко были заготовлены лживые, демагогические объяснения, которые синхронно «разгоняли» пропагандистские СМИ РФ и СМИ в Украине, подконтрольные Банковой.





И каждую из этих преступных, разаряющих и разлагающих воюющую Украину схем лично и публично защищал Петр Порошенко.

При этом всю каденцию президента Порошенко СБУ и ГПУ продолжают «не замечать» системное расхищение бюджетных средств, осуществляемое пулом бизнесменов из обоймы Медведчука и других, ориентированных на РФ и ее спецслужбы бизнесменов. Хуже того: Служба безопасности Украины выступила прямым покровителем бизнеса Виктора Медведчука, в частности, в поставках сжиженного газа из России в Украину.





Напомним: эта та самая СБУ, которая не только сдала Крым и Донбасс, Харьков и Одессу, но и сотрудники которой лично завели врага в нашу страну — и ни один из них не понес наказания.





Госзакупки Украины — вот где системный интерес России с 1999 года.

Подряды на ремонт/строительство дорог — вот где интерес России.





ВПК Украины, экспорт продукции ВПК Украины был под контролем России и ее спецслужб со второй половины 1990-х годов (Александр Ангерт, Вадим Альперин, Вадим Рабинович — из этого же кодла).





Атомная энергетика и все, с нею связанное — это тоже сфера поживы РФ, от поставок ТВЭЛов и комплектующих и переработки ядерных отходов до торговли электроэнергией, произведенных на украинских АЭС Николай Мартыненко и Давид Жвания).

Облэнерго, облгазы — это тоже Россия и ее спецслужбы: от Семы Могилевича до Дмитрия Фирташа; от Игоря Бакая, Николая Рудьковского, Нестора Шуфрича и Василия Горбаля до Юрия Бойко и Сергея Левочкина; от агентурной «Лужниковской» ОПГ до Кирилла Куликоваи Юрия Луценко.





Металлургия — это история донецкой ОПГ «Люкс» и «Ахмета» — агентурного проекта спецслужб России и российской агентуры из числа руководителей СБУ в лихие 90-е.





А банковская сфера (история уничтожения банка «Украины»)! А экспансия в аграрный сектор Украины (банда Игоря Шагина)! А навязанный экспорт российского автобарахла в Украину (а украинцам — запредельные пошлины на качественный импортные автомобили)!





Отдельною строкою — подмятая под себя российскими спецслужбами организованная преступность Украины. Кто пошел «в отказ» — того убили (старшие братья Савлоховы, «Рыбка» в Киеве, «Доброслав» в Луганске и т. д.). Кто из бандитов пошел на сотрудничество — встал на переднем крае необъявленной войны спецслужб России против Украины.





Везде, где на пути спецслужб России оказывались принципиальные люди — политики, чиновники, банкиры, сотрудники МВД и СБУ, военные, журналисты — их убивали. Характерный признак такого рода убийств — преступления эти официально не раскрыты. Хотя во многих из них следствие дошло до истины, исполнителей и реже — заказчиков. Как только «следаки» в том или ином «убойном» деле выходили на раскрытие — дела забирались у одних и передавались другим, «карманным», искусственно «рассыпались», улики и вещдоки — «терялись». А принципиальным следователям, операм, прокурорам и судьям — люто мстили, убивая.





Убийство Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Евгения Щербаня, многоэпизодный расстрел «донецкого клана», убийства «газовых» бизнесменов Шведченко и Момота, экс-главы МВД Юрия Кравченко и гибель его зама Леонида Бородича, убийства журналистов — от Вадима Бойко и Георгия Гонгадзе до Павла Шеремета и во множестве других — везде есть российский след и за каждым прослеживается интерес спецслужб РФ.





С приходом Путина к фактической власти в России в 1999 году Украину окунули в кровавую баню, а ее территория стала ареной необъявленной войны российских спецслужб против народа Украины. Истреблялись, уничтожались лучшие — те, кто мыслил категориями национальными, масштабно, по-государственному (Черновил и Гетьман), кого не получилось подкупить (Валерий Малев) и запугать (Роман Шубин) ...





За годы этой бойни государственный бюджет Украины и ее природные богатства были поставлены почти под полный контроль России. И даже население нашей страны до сих пор прямо обложено данью, которую украинцы платят оккупанту в виде той же «Роттердам +», когда собранные казной «излишки» вымываются из бюджета в виде оплаты производителям тепла и электроэнергии за оказанные ими населению «услуги» по завышенной цене.





Поэтому нет никаких «жадных украинских олигархов», «вороватого Петра» и их шкурных интересов — есть бизнес-интерес России, безжалостная и эффективная работа ее спецслужб. Нет никакого «хитрого Петра» — есть ФСБ. А еще — гигантский агентурный аппарат во всех без исключения сферах госуправления, экономики, политики и общественной жизни Украины. И предательство со стороны Службы, которая ОБЯЗАНА всему этому противостоять. Но вместо этого выявляет и ловит агентов НАБУ.





Все это долгое вступление — лишь для того, чтобы:

а) очертить масштаб проблемы, ставшей трагедией для нашей страны,

б) объяснить подноготную нынешней атаки на НАБУ со стороны СБУ, верхушки ГПУ и шайки Порошенко.





НАБУ при содействии ФБР вышло на многолетние схемы криминального обогащения продажной украинской верхушки, представленной агентурой спецслужб РФ. Здесь и ядерная энергетика, и газовые «схемы», и «угольные» схемы, и тотальная коррупция «верхов», и хищения на госзакупках, и разворовываение «Укроборонпрома» ... НАБУ при технической поддержке ФБР задокументировало не только механизмы расхищения бюджетных миллиардов (на фоне выпрашиваемой из-за границы помощи), но и установила ряд конкретных бенефициаров этих схем. Но самое главное — вскрыта и подтверждена связь высшего руководства Украины с Кремлем, то есть со спецслужбами России.





И то, что вызывало у украинцев сначала непонимание, а потом и гнев — не-запрет оффшоров, торговля с врагом, «развал» ГПУ и СБУ всех уголовных дел в отношении сколько-нибудь значимых персонажей времен Януковича, саботаж реформ, обрушение гривны, разворовывание рефинанса НБУ, уничтожение украинской банковской системы и среднего класса, «цементирование» прогнившей, продажной СБУ, «обдираловка» населения на фоне разворовывания Госбюджета — все это при помощи НАБУ и при поддержке ФБР обрело систему доказательств антиукраинской деятельности нынешней правящей в Украине верхушки.





Маски были сорваны

И тогда российская агентура в Украине получила команду «фас!»

СБУ задержала секретных агентов НАБУ и попыталась завладеть массивом служебной документации Бюро. Очевидно, чтобы дать возможность «хозяевам» оценить степень осведомленности ФБР, ЦРУ и Вашингтона в масштабе антиукраинской деятельности Порошенко и Ко.





Ставленник «Лужниковской» ОПГ в Украине Юрий Луценко, которого лично Петр Порошенко протащил на пост Генпрокурора, рассекретил агентов, сорвав тем самым ВСЕ многоходовые операции НАБУ. Парализовав тем самым оперативную деятельность Бюро.





Параллельно с этим была запущена операция по дискредитации (и, возможно, последующему физическому уничтожению) Михеила Саакашвили — давнего врага Кремля и лично Владимира Путина. При этом снова грязную работу «кукловоды» поручили СБУ, а «зиговать» на трибуну с версией сговора «олигарха Курченко» с Саакашвили был послан агент «Юра-прокурор». (Луценко не привыкать: точно также старшие товарищи из ФСБ «замутили» в 2000-м году убийство Гонгадзе, и озвучивал сфабрикованные «пленки Мельниченко» тогда также Юрий Луценко).





А еще — предпринята попытка уничтожить функционал НАБУ, сделав Бюро подконтрольным Раде (читай — агентуре российских спецслужб из числа «народных» депутатов), и т.д., и т.п.

Что дальше?

Диагноз — поставлен. Гнойник, увы, пока не вскрыт.





Агентура российских спецслужб в Украине менжуется и мечется, Вашингтон свое последнее слово еще не сказал: руководство и НАБУ, и САП все еще находится в США. Где, надо полагать, совместно с коллегами по жанру вырабатывает рецептуру для «лечения» Украины вообще и воровской шайки Порошенко в частности.





Обманутый «реформами» и «жити по-новому» народ зримо звереет, уже осознав, как его «развели» продажные вчерашние «комсомольцы» Игорь Кононенко, Степан Кубив, Игорь Грынив, Николай Мартыненко; их коллеги по «кидалову» из «Народного фронта» Арсений Яценюк и Арсен Аваков, Сергей Пашинский и Павел Петренко.





Отдельною строкою при окончательном расчете пойдут «менеджеры Порошенко» (что скажет на допросе Дмитрий Вовк?..).

И многие, многие другие, клявшиеся на крови Майцдана в одном, но сотворившие совсем другое — и в итоге технично вытершие ноги об украинцев.





Война показала, что есть в стране много достойных солдат. Не будет недостатка и в достойных следователях. И в судьях, и в тюрьмах — тоже не будет. И украденные миллионы не помогут. И Москва не всех укроет и спасет.





Хотя еще и попытается, да и рецидивы ФСБэшного реванша — тоже будут. Вплоть до террактов и убийств.

Но, по большому счету, для Порошенко все уже закончилось.

Для украинцев сражение за Украину только начинается.





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