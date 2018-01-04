В Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего мальчика

Священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Евгений Молчанов заявил, что отказался отпевать мальчика, который погиб после падения на него мужчины, потому что ребенка крестил Киевский патриархат.

В Запорожье двухлетнего мальчика, погибшего в результате падения на него мужчины с восьмого этажа, отказался отпевать священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), когда узнал, что крестили его представители УПЦ Киевского патриархата (КП). Об этом сообщает местное агентство Forpost.





"Батюшка сказал, что ребенок некрещеный, а церковь – самозваная. Мать плакала и падала перед ним на колени, но это не помогло", – рассказал отец покойного Роман Полищук.





Агентство сообщает, что родители повезли тело в расположенный неподалеку храм Иоанна Кронштадского (УПЦ МП), но и там отказались, закрыв дверь и попросив покинуть территорию церкви.





В результате отпевание погибшего мальчика провел священнослужитель УПЦ КП.





Отказавшийся отпевать мальчика представитель УПЦ МП Евгений Молчанов заявил Forpost, что Московский патриархат не признает Киевский патриархат и считает все обряды "под покровительством Филарета" недействительными.





"Я молюсь за этого ребенка дома, а в храме нельзя, потому что он некрещенный", – заявил Молчанов.





По его словам, отец мальчика, услышав отказ отпевать покойного, ударил его.





Митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ МП) Лука сказал, что его подчиненный поступил правильно.

"Согласно канонам нашей церкви, мы не можем совершать обряд относительно прихожан других конфессий... Ни родители, ни священник в сложившейся ситуации не виноваты, ответственность несет ритуальная служба, которая обратилась не к той церкви", – заявил он.





Вечером 31 декабря в Запорожье мужчина упал с восьмого этажа на ребенка, стоявшего под подъездом. Мужчина погиб сразу, мальчик скончался в "скорой".

Гордон