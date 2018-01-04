В РІЗДВО – НА АТО! Христос ся рождає – славімо Його!

Дорогі брати й сестри у Христі!

З ініціативи Нікопольського благочиння Української Православної Церкви Київського Патріархату міжконфесійною Радою Церков міста ухвалено рішення про те, що в понеділок, 8 січня 2018 року, громади Української Православної Церкви Київського Патріархату, Римо-Католицької Церкви, Греко-Католицької, протестантських та юдейських церков разом з їхніми очільниками в місті та районі, рушають із колядою та волонтерсько-пастирським візитом на передові позиції АТО на Сході України.

Центр збирання волонтерської допомоги розміщено по вул.Устима Кармелюка,4 (Храм Петра Калнишевського, район ЦУМу). Приймаються теплі речі, одежа і взуття, овочі і фрукти, консервація, дитячі іграшки і книги, листи до воїнів-захисників України, фінансова допомога на пальне і багато чого іншого. Храм відкрито щоденно з 8 ранку до 20 вечора.





Список необхідних речей:

1. степлер строительный

2. Одеяла подушки

3. Теплые носки

4. посуда одноразовая.

5. Колуны топорища.

6. Мешки.

7. Консервация.

8. Бензопила, масло 2Т, цепь на 36 зубов.

9. Комплексные витамины.

10. Берцы арм. 42р. на теплый носок.





Ієромонах Меркурій Скороход