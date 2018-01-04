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Видео - Фото репортаж

Этот фильм о молодом разведчике Анатолие Бижко

 

Он побывал в АТО в самых горячих точках. В частности, смог выйти из Илловайского котла. Пройдя Донецкий аэропорт, чуть не подорвался в автомобиле. Все же смерть настигла 22-х летнего парня на Светлодарской дуге 1 мая, когда он спасал раненых товарищей. Тогда вместе с ним погибло трое наших ребят. Как позже стало известно, боевики не отдавали тела солдат в течение пяти суток.
8 мая на Европейской площади в Никополе состоялось прощание с героем.


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  • Категория: Видео - Фото репортаж
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:21Просмотров: 279 Комментариев: 0
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