Рейтинг-2017 днепропетровских нардепов

Активисты ОПОРЫ проанализировали, как народные депутаты Днепропетровского посещали заседания парламента в 2017 году. Четверо народных избранников посетили менее 50% заседаний, а один из них только 2%. Кто прогульщик, а кто молодец?





В 2017 году состоялось 116 заседаний Верховной Рады Украины, однако, по данным письменной регистрации, ни один представитель Днепропетровской области не посетил все 100% заседаний. Чаще всего посещали парламент Максим Курячий, Татьяна Рычкова, Дмитрий Колесников, Андрей Шипко, Андрей Немировский, Яков Безбах. А ведь письменная регистрация – обязанность депутата согласно ч. 1 ст. 26 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».





По данным электронной регистрации народных депутатов, все заседания посетили только Максим Курячий и Иван Куличенко, вероятно, просто забыв поставить свою подпись в книге регистрации народных депутатов. Интересно, что другие народные депутаты также часто не учитывают нормы закона и не регистрируются письменно.







Наибольшую разницу между данными письменной и электронной регистрации имеют Александр Вилкул, Дмитрий Шпенов, Константин Павлов, Андрей Гальченко, Иван Куличенко.





Больше половини пленарних заседаний пропустили четыре наши депутата: Вадим Нестеренко 53%, Константин Усов 56%, Денис Дзензерский 80%, Дмитрий Ярош 98% заседаний.





В соответствии с п. 3 ст. 24 Закона Украины «О статусе народного депутата» присутствие на заседаниях Верховной Рады Украины является прямой обязанностью народного депутата.





По материалам Гражданской сети ОПОРА