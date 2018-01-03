Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Жизнь города

Жители мкр. Жуковского обеспокоены состоянием территории ниточной фабрики (видео)

 

Жители микрорайона Жуковского жалуются на стихийную свалку образовавшуюся около заброшенной ниточной фабрики. С этой проблемой к общественной организации «Прихист» обратился депутат городского совета Владимир Николаевич Плашихин.



На сегодняшний день строение фабрики находится в опасном аварийном состоянии. Кроме этого, территорию вокруг развалин используют для вывоза ТБО, что ещё больше ухудшает и без того мрачный вид этого места.

Организация Прихист

  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:06Просмотров: 775 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.