Жизнь города
Жители мкр. Жуковского обеспокоены состоянием территории ниточной фабрики (видео)
Жители микрорайона Жуковского жалуются на стихийную свалку образовавшуюся около заброшенной ниточной фабрики. С этой проблемой к общественной организации «Прихист» обратился депутат городского совета Владимир Николаевич Плашихин.
На сегодняшний день строение фабрики находится в опасном аварийном состоянии. Кроме этого, территорию вокруг развалин используют для вывоза ТБО, что ещё больше ухудшает и без того мрачный вид этого места.
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