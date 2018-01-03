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Информация

Електронні скриньки Нікопольської прокуратури

Шановні громадяни та мешканці м. Нікополя та Нікопольського району



Повідомляємо, що в Нікопольській місцевій прокуратурі працюють наступні поштові електронні скриньки:


fht_nikopol@prokuratura.dp.ua електрона пошта для повідомлень та скарг про скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми;


nikopol@prokuratura.dp.ua електронна пошта для отримання запитів на інформацію та звернень громадян, направлення відповідей на них, а також для обміну електронними документами із громадянами та організаціями.


nikmpsp@dnipr.gp.gov.ua електронна пошта для отримання судових повісток про дату та час розгляду справ.

  • Категория: Информация
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:26Просмотров: 308 Комментариев: 1
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      nikopol2015 (Сегодня, 18:07)
      Посетители | Online
      Интересно!
      Кому безопасней писать?
      Прокуратуре "nikopol@prokuratura.dp.ua" на дешевом частном хостинге "hostpro"
      Или СБУ "nikopolsbu@i.ua" на бесплатном почтовом сервисе "I.UA"

      Регистрация: 24.06.2015

      Новостей: 3

      Коментариев: 88

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