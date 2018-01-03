Електронні скриньки Нікопольської прокуратури

Шановні громадяни та мешканці м. Нікополя та Нікопольського району









Повідомляємо, що в Нікопольській місцевій прокуратурі працюють наступні поштові електронні скриньки:





fht_nikopol@prokuratura.dp.ua електрона пошта для повідомлень та скарг про скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми;





nikopol@prokuratura.dp.ua електронна пошта для отримання запитів на інформацію та звернень громадян, направлення відповідей на них, а також для обміну електронними документами із громадянами та організаціями.





nikmpsp@dnipr.gp.gov.ua електронна пошта для отримання судових повісток про дату та час розгляду справ.