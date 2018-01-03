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Електронні скриньки Нікопольської прокуратури
Шановні громадяни та мешканці м. Нікополя та Нікопольського району
Повідомляємо, що в Нікопольській місцевій прокуратурі працюють наступні поштові електронні скриньки:
fht_nikopol@prokuratura.dp.ua електрона пошта для повідомлень та скарг про скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми;
nikopol@prokuratura.dp.ua електронна пошта для отримання запитів на інформацію та звернень громадян, направлення відповідей на них, а також для обміну електронними документами із громадянами та організаціями.
nikmpsp@dnipr.gp.gov.ua електронна пошта для отримання судових повісток про дату та час розгляду справ.
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